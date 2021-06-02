Движение по мосту Малиновского откроют для автомобилистов 30 июля

Стала известна дата открытия движения по мосту Малиновского для автомобилистов. Легковые автомобили смогут проехать по путепроводу уже 30 июля, сообщили в городской администрации.На строительство моста и подъездных путей власти города потратили 2,7 миллиарда рублей, хотя еще в марте сумму называли на 200 миллионов меньше. Работы начали в январе (вот здесь ещё ссылочку поставлю) этого года. На время реконструкции его перекрыли. Лишившись одной из главных дорожных артерий, весь город больше недели утопал в гигантских пробках.30 апреля мост открыли (вот здесь ссылку поставлю) для автобусов, машин скорой помощи, пожарных автомобилей и другого спецтранспорта. В конце июля планируют открыть движение для всех автомобилистов, а к ноябрю 2021 полностью завершить реконструкцию.