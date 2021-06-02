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Движение по мосту Малиновского откроют для автомобилистов 30 июля

Движение по мосту Малиновского откроют для автомобилистов 30 июля


Стала известна дата открытия движения по мосту Малиновского для автомобилистов. Легковые автомобили смогут проехать по путепроводу уже 30 июля, сообщили в городской администрации.

На строительство моста и подъездных путей власти города потратили 2,7 миллиарда рублей, хотя еще в марте сумму называли на 200 миллионов меньше. Работы начали в январе (вот здесь ещё ссылочку поставлю) этого года. На время реконструкции его перекрыли. Лишившись одной из главных дорожных артерий, весь город больше недели утопал в гигантских пробках.

30 апреля мост открыли (вот здесь ссылку поставлю) для автобусов, машин скорой помощи, пожарных автомобилей и другого спецтранспорта. В конце июля планируют открыть движение для всех автомобилистов, а к ноябрю 2021 полностью завершить реконструкцию.

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