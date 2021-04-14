Путепровод на Малиновского в Ростове откроют для общественного транспорта уже в апреле

В Ростове-на- Дону в конце апреля откроют мост на улице Малиновского. Движение будет разрешено для общественного и спецтранспорта. Об этом сообщили на портале регионального правительства 16 апреля.Сейчас дорожники строят временный проезд для автобусов — от конечной остановки к мосту. Чтобы машины могли беспрепятственно выходить на отремонтированный путепровод с реверсивным движением, дорогу расширяют и укладывают на ней асфальт.На границах проезжей части будут работать регулировщики. На временном участки пути установят соответствующие указатели, напоминающие о разрешении движения только для пассажирского и специализированного транспорта.Несмотря на это, ремонтные работы на мосту продолжатся. В летний период подрядчики планируют выходить в две смены. Напомним, реконструкцию путепровода на Малиновского запланировали на 2019-2021 годы. У рабочих до сдачи готового объекта осталось восемь месяцев.