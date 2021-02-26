Движение по мосту Малиновского в Ростове обещают открыть к маю

К концу весны в Ростове обещают открыть движение по мосту на улице Малиновского. Об этом 2 марта сообщили в администрации города.Работа на мосту кипит, и власти обещают как можно скорее открыть путепровод, чтобы избавить людей от постоянных проблем с передвижением.С 10 марта на улице Малиновского начнут менять схему электроснабжения. Это позволит приступить к строительству подъездных путей, а к началу мая запустить движение общественного транспорта по мосту.Напомним, на строительство нового моста из бюджетов страны и области выделили 2,5 миллиарда рублей. Власти планировали провести целый комплекс работ не только на мосту, но и на подъездах к нему. Новый путепровод должен помочь решить проблему постоянных заторов на выезде из города и аварий, которые случаются из-за постоянных неудобств на дороге.Однако из-за его реконструкции город неоднократно стоял в гигантских пробках, а пути объезда заставили автомобилистов тратить время и бензин на десятки лишних километров.