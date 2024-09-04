В Ростове после замены водопровода на дороге осталась глубокая яма

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В Ростове после замены водопровода осталась глубокая яма на проезжей части. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители 4 сентября.Провал появился на улице Сурикова. После работы по замене водопровода прошла уже почти неделя, а яма до сих пор мешает движению.— Рабочие после себя оставили вот такую красоту. Уже неделю место раскопок создает неудобства местным, — сообщает горожанин.Чтобы никто из водителей не провалился, местные положили в яму ветки. Так автомобилисты будут знать, что в этой части дороги нужно быть внимательнее.