Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове после замены водопровода на дороге осталась глубокая яма

В Ростове после замены водопровода на дороге осталась глубокая яма
В Ростове после замены водопровода осталась глубокая яма на проезжей части. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители 4 сентября.

Провал появился на улице Сурикова. После работы по замене водопровода прошла уже почти неделя, а яма до сих пор мешает движению.

— Рабочие после себя оставили вот такую красоту. Уже неделю место раскопок создает неудобства местным, — сообщает горожанин.

Чтобы никто из водителей не провалился, местные положили в яму ветки. Так автомобилисты будут знать, что в этой части дороги нужно быть внимательнее.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.