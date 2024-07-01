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В Ростове рабочие после ремонта труб оставили яму, куда провалились авто

В Ростове рабочие после ремонта труб оставили яму, куда провалились авто
В Ростове после ремонта водопровода рабочие оставили огромную яму. Возмущенные водители пожаловались на провал в социальных сетях.

Как сообщают автомобилисты, яму оставили халатные рабочие. Они даже не установили предупредительный знак.

Из-за этого десятки автомобилей пробили дно. У одного из водителей даже сработала подушка безопасности. Добросовестные ростовчане пожалели чужие автомобили и установили народный знак «яма».

Данную ситуацию пока никто не решил и не прокомментировал. Судя по всему, проблему устранят, когда кто-нибудь серьезно пострадает.
Фото: соцсети
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