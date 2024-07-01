В Ростове рабочие после ремонта труб оставили яму, куда провалились авто
В Ростове после ремонта водопровода рабочие оставили огромную яму. Возмущенные водители пожаловались на провал в социальных сетях.
Как сообщают автомобилисты, яму оставили халатные рабочие. Они даже не установили предупредительный знак.
Из-за этого десятки автомобилей пробили дно. У одного из водителей даже сработала подушка безопасности. Добросовестные ростовчане пожалели чужие автомобили и установили народный знак «яма».
Данную ситуацию пока никто не решил и не прокомментировал. Судя по всему, проблему устранят, когда кто-нибудь серьезно пострадает.