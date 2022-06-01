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В Ростове после ремонта подземных коммуникаций на проспекте Стачки просел асфальт

В Ростове после ремонта подземных коммуникаций на проспекте Стачки просел асфальт

В Ростове-на-Дону после ремонта подземных коммуникаций на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников просел асфальт. Горожане поделились фотографиями огромной ямы, образовавшейся на перекрестке.

Судя по кадрам, пешеходная дорожка едва ли не пошла волнами. Асфальт просел, и не исключено, что провалы появятся еще в нескольких местах. Коммунальщики починили трубу, наскоро закидали в яму асфальт и уехали. Спустя время он просел.

Возникает резонный вопрос, почему незадолго до либо уже во время ремонта нельзя позаботиться о дорогах? Примечательно, что и о двойной работе в этой ситуации не скажешь - ямы заделывают после сотен жалоб местных жителей и десятков публикаций в СМИ.

Ростовчане просят разобраться с проблемой и выровнять асфальт.

Напомним, что около недели назад несколько огромных провалов образовались и в переулке Семашко. Скорее всего, причина просевших дорог кроется в подземных водах, которые размывают грунт.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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