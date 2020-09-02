В Ростове через сутки после ремонта провалился асфальт

В донской столице спустя сутки после ремонта провалился асфальт. Очередное ЧП с дорожным покрытием случилось 3 сентября на пересечении улиц Городской и Пирамидной.В соцсетях очевидцы поделились снимками, на которых виден провал в свежем асфальте. Горожане говорят, что еще сутки назад на месте работали водоканальщики. Рабочие ремонтировали трубу, после чего был положен асфальт. Новое покрытие не выдержало и 24 часов.Ростовчане недоумевают, почему нельзя сразу было положить правильно асфальт, чтобы потом не тратить время на то, чтобы его переделывать. Впрочем, это еще нужно проверить, будет ли там замена вообще. Чаще случается так, что такая выбоина будет до тех пор, пока яма не будет размером с черную дыру.