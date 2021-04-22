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В Ростове на 2-й Краснодарской просел асфальт

В Ростове на 2-й Краснодарской просел асфальт
В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской просел асфальт. Инцидент произошел 24 апреля.

По словам очевидцев, на пешеходном переходе образовалась огромная яма, в которую угодили несколько автомобилей.

Для того чтобы обозначить выбоину, водители поставили перед ней покрышку. Если в ближайшее время дорожники не займутся проблемой, яма может стать еще больше, и в нее могут провалиться проезжающие машины.

Напомним, недавно в Ростове полицейский внедорожник застрял в дыре в асфальте. Инцидент произошел на пересечении улиц Мечникова и Подтелкова вечером 19 апреля.

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