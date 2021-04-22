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В Ростове под такси просел асфальт

В Ростове под такси просел асфальт
В Ростове-на-Дону под машиной такси просел асфальт. Происшествие случилось днем 26 апреля на улице Прогрессивной, 14.

Со слов водителя Олега, он, как обычно, вез пассажиров по указанному адресу. Вдруг на пути у него появилась засыпанная ветками яма. Мужчина попытался объехать ее, и в этот момент под автомобилем провалился асфальт.

Правое колесо «Рено Логана» целиком ушло под землю. Пассажирам пришлось вызвать другое такси, а Олегу – около трех часов ждать сотрудников ДПС.

Теперь автомобиль нуждается в ремонте, который будет стоить около десяти тысяч рублей. К тому же придется на время забыть о работе в такси, которая была единственным доходом Олега.

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