В Ростове покосили полуметровую амброзию на остановке

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В Ростове полуметровую амброзию на остановке покосили. Об этом 27 августа сообщила администрация города.В тот же день недовольный житель города написал в социальных сетях о зарослях аллергена. По словам горожанина, на остановке, расположенной на улице 32-я Линия, разрослась амброзия. Куст сорняка достигал метра в высоту.Позже администрация заметила этот пост и сообщила об исправленной ситуации. Специалисты подрядной организации скосили аллерген на улице 32-я Линия.