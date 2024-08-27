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В Ростове на остановке на 32-й Линии выросла метровая амброзия

В Ростове на остановке на 32-й Линии выросла метровая амброзия
В Ростове остановку около 32-й Линии окутала метровая амброзия. Об этом 26 августа сообщил недовольный горожанин в социальных сетях.

По словам очевидцев, на остановке в сторону Нахичеванского рынка сорняк вырос размером с человека.

- Растет амброзия в человеческий рост! Люди чешутся и чихают. В управлении жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района трубки не берут, - негодует местный житель.

В комментариях пользователи разделились на две команды. Одни поддержали автора и сообщали о подобных проблемах. Другие убеждают никого не ждать и самостоятельно расправиться с аллергеном.

Кто-то из комментаторов утверждает, что на придомовой территории частного дома амброзию должен убирать собственник. Если он не будет за этим следить, то ему светит административный штраф в размере трех тысяч рублей.
Фото: соцсети
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