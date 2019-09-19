Житель Ростова просит ужесточить штрафы за нескошенную амброзию



Житель донской столицы просит ужесточить меры и штрафовать людей за нескошенную амброзию. Соответствующая информация появилась на популярном городском портале 18 сентября.



По мнению Игоря Алексеенко, многие жители Ростовской области задыхаются из-за аллергии на амброзию. Тем не менее едва ли не на каждом шагу можно увидеть целые заросли этого сорняка, который по закону должен быть скошен.



- Предлагаю увеличить штрафы в 10 раз для физических и юридических лиц за нескошенную карантинную траву, - нашел решение в борьбе с карантинной травой ростовчанин.



Также Игорь предлагает разрешить соответствующим службам в случае, когда собственник участка или территории, где есть амброзия, не предпринимает мер по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью, принудительно косить траву на их участках и взыскивать штраф и оплату за произведенные работы.