Жители Ростова утопают в зарослях амброзии возле парка Октября

Фото: Благоустройство

В Ростове жители пожаловались на заросли амброзии возле парка Октября. Кадры сорной травы горожане опубликовали 17 июля на сайте Благоустройство.По словам местных жителей, заросли появились на улице Вавилова, недалеко от дома № 1а. Амброзия разрослась возле лестницы после моста, ведущего в парк Октября.- Лестница, конечно, еле жива, но амброзия – это карантинный сорняк. Прошу уничтожить заросли амброзии. В 2023 году семена даст раньше, надо спешить, - сказано в жалобе.Вероятно, многие жители могут почувствовать себя плохо из-за аллергенного сорняка. В период цветения амброзия образует большое количество пыльцы. Ее разносит ветром, а затем она попадает в дыхательные пути человека, вызывая тяжелейшие аллергические заболевания.Добавим, что за нескошенную амброзию придется заплатить крупный штраф. За нарушения граждане заплатят до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.Как скоро проблему решат, и кто понесет ответственность за разрастание сорняка – неизвестно.