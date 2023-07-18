Жители Ростова утопают в зарослях амброзии возле парка Октября
В Ростове жители пожаловались на заросли амброзии возле парка Октября. Кадры сорной травы горожане опубликовали 17 июля на сайте Благоустройство.
По словам местных жителей, заросли появились на улице Вавилова, недалеко от дома № 1а. Амброзия разрослась возле лестницы после моста, ведущего в парк Октября.
- Лестница, конечно, еле жива, но амброзия – это карантинный сорняк. Прошу уничтожить заросли амброзии. В 2023 году семена даст раньше, надо спешить, - сказано в жалобе.
Вероятно, многие жители могут почувствовать себя плохо из-за аллергенного сорняка. В период цветения амброзия образует большое количество пыльцы. Ее разносит ветром, а затем она попадает в дыхательные пути человека, вызывая тяжелейшие аллергические заболевания.
Добавим, что за нескошенную амброзию придется заплатить крупный штраф. За нарушения граждане заплатят до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.
Как скоро проблему решат, и кто понесет ответственность за разрастание сорняка – неизвестно.