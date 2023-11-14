В Ростовской области мужчина убил знакомого ножевым ударом в грудь

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ударил знакомого ножом в грудь. Его обвиняют по статье «Убийство».По версии следствия, в сентябре 2023 года 39-летний мужчина с приятелем выпивали дома на проспекте Атаманском. В ходе беседы между ними завязался конфликт. Когда градус от спиртного «ударил» в голову, он начал кидаться на товарища. Мужчина схватил нож и ударил им 60-летнего оппонента в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника и отправили на допрос. Мужчина полностью признал свою вину. Позднее выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.