Фото: Дондей

Прокуратура Ростовской области выявила нарушения в отказе признать ипподром ОКН. Соответствующий документ появился в распоряжении портала DonDay.10 октября стало известно, что ростовский ипподром закроют. До 28 ноября конникам необходимо вывести личные вещи и животных. Однако представители конного спорта просто так сдаваться не собираются и уходить с родной территории никак не хотят.Вспомнилась история пятилетней давности, когда ипподром хотели признать объектом культурного наследия. Члены ВООПИКа были всерьез озабочены новостью о передаче объекта для испытания лошадей в частную собственность. Поэтому, опасаясь застройки, общественники подали документы для придание ипподрому охранного статуса.Но комитет отказал.«По результатам проведенной прокуратурой области проверки установлены допущенные комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся в несоблюдении порядка и сроков рассмотрения заявлений председателя Совета Ростовского регионального отделения ВОО «ВООПИИК» от 28.07.2020 и от 05.04.2021 о включении «Ростовского ипподрома», его трибун и территории в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в документе.ВООПИК начал отстаивать свои интересы в суде. У общественников это получилось, но в последний момент градозащитники отозвали иск.Причиной тому стало обещание тогда еще владельца ипподрома «Юг Руси», что никакой застройки не будет. Однако в 2024 году территория была продана застройщику из Краснодара. После весной скачки проходили в закрытом режиме без зрителей, а осенью сообщили о ликвидации объекта.