В южном парке «Малинки» Ростовской области лемуров перевели в зимний вольер

В южном парке «Малинки» Ростовской области лемуров перевели в зимний вольер. Сообщили в пресс-службе зоосада 25 ноября.

В парке у пушистых есть целый остров под названием «Мадагаскар». Там лемуры обитают с конца весны по конец осени (в зависимости от погодных условий сроки могут изменяться). В связи с похолоданием теплолюбивых животных перевели в вольер для зимовки.

Однако у пушистых еще есть площадка на свежем воздухе, где они могут гулять в любое время. Но для посетителей она будет недоступна.

При наступлении весны лемурчики снова заселят свой остров.
Фото: пресс-служба парка малинки
