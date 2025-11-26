Фото: пресс-служба парка малинки

В южном парке «Малинки» Ростовской области лемуров перевели в зимний вольер. Сообщили в пресс-службе зоосада 25 ноября.В парке у пушистых есть целый остров под названием «Мадагаскар». Там лемуры обитают с конца весны по конец осени (в зависимости от погодных условий сроки могут изменяться). В связи с похолоданием теплолюбивых животных перевели в вольер для зимовки.Однако у пушистых еще есть площадка на свежем воздухе, где они могут гулять в любое время. Но для посетителей она будет недоступна.При наступлении весны лемурчики снова заселят свой остров.