В Азове под суд пойдет 43-летний мужчина за смертельное избиение знакомого

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В Азове Ростовской области под стражу отправят 43-летнего жителя. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, вечером 8 апреля 2025 года мужчина выпивал дома со своим 54-летним знакомым. В ходе разговора между ними завязалась ссора. В какой-то момент один из них набросился на неприятеля и начал его избивать. Он несколько раз ударил его руками и ногами в голову и тело. Мужчина скончался на месте от полученных травм.Злоумышленника задержали на месте. В суд направили ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.- Следователем выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.