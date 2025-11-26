Фото: Дондей

В Ростове еще не завершили оформление документов для признания музеем «дома с ангелами». Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на члена Совета при Комитете по сохранению ОКН РО Александра Сушкова.В 2013 году впервые заговорили о создании музея, и тогда же было обещано, что он откроется в 2015 году. Но по каким-то причинам проект постоянно откладывался. Дом, предназначенный для музея, не получил необходимой консервации и противоаварийных работ. Из-за этого его фасад начал разрушаться и осыпаться, повреждая припаркованные рядом автомобили.В начале 2025 года экс-мэр донской столицы Алексей Логвиненко, покидая пост, сообщил о готовности проекта реставрации старинного здания и его преобразования в музей. Однако после этого никаких новостей о музее в этом здании не поступало. Член Совета при Комитете по сохранению ОКН РО Александр Сушков рассказал, что процедура оформления документации для музея продолжается.- Но пока не известно, чем это закончится, - отмечает Александр Сушков. - 100% гарантии, что музей появится, никто не дает.На объекте культурного наследия планируется завершить консервационные противоаварийные работы до конца текущего года. Вероятно, это может быть как-то связано.Доходный дом наследников В. Р. Максимова, так же известный как дом Кисина, был возведён в конце XIX века. Здание пережило гражданскую и Великую Отечественную войны. В 1998 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Со временем состояние этого здания ухудшилось, и в 2009 году оно было официально признано аварийным.Жильцы были расселены только в 2016 году, после чего особняк пустовал.