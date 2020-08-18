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В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 259 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом

В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 259 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом
Под медицинским наблюдением в донской столице находятся 2 259 человек с подозрением на наличие коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным на 21 августа, из-под обследования врачей выбыли еще 36 жителей Ростова. Все находящиеся под наблюдением медиков ранее контактировали с инфицированными вирусом COVID-19. Они также находятся на самоизоляции дома.

Всего в донской столице выявлено 6 094 заразившихся коронавирусом. Большинство из них — 5 134 человека — уже выздоровели.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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