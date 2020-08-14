В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 2 371 человек

В донской столице под наблюдением врачей с подозрением на наличие вируса COVID-19 находится 2 371 человек. О данных на 15 августа сообщили в городской администрации.За последние сутки из-под медицинского наблюдения выбыли 17 дончан. Под обследование врачей человек попадает, если до этого мог контактировать с людьми, зараженными коронавирусом.Всего в Ростовской области под наблюдением медиков находятся 7 319 человек.