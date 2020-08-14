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В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 2 371 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 2 371 человек
В донской столице под наблюдением врачей с подозрением на наличие вируса COVID-19 находится 2 371 человек. О данных на 15 августа сообщили в городской администрации.

За последние сутки из-под медицинского наблюдения выбыли 17 дончан. Под обследование врачей человек попадает, если до этого мог контактировать с людьми, зараженными коронавирусом.

Всего в Ростовской области под наблюдением медиков находятся 7 319 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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