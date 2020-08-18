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Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 199 человек с подозрением на COVID-19

Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 199 человек с подозрением на COVID-19
В донской столице под наблюдением врачей из-за вируса COVID-19 находятся 2 199 человек. Из-под медицинского обследования за прошедшие 24 часа выбыли 36 жителей.

Граждане, которые оказались под наблюдением медиков, до этого контактировали с зараженными коронавирусом. Теперь их обследуют на наличие опасного вируса. С недавнего времени все они находятся на самоизоляции по месту жительства.

С начала пандемии в Ростове-на-Дону зафиксировано 6 028 случаев заражения COVID-19, включая 54 инфицированных за последние сутки. Скончались от опасного заболевания уже 113 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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