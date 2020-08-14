Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 170 человек с подозрением на коронавирус

В донской столице под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся 2 170 человек. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Так, за прошедшие 24 часа из-под обследования врачей выбыл 231 житель. Ростовчан проверяли на наличие вируса COVID-19, так как до этого они контактировали с инфицированными людьми.За весь период пандемии в Ростове коронавирус подхватили 5 918 жителей. Выздоровел уже 4 781 пациент, скончались 108.