В Ростове под меднаблюдением из-за ковида находятся 3 140 человек

В донской столице под меднаблюдением с подозрением на коронавирус находятся более трех тысяч человек, передает администрация Ростова.По состоянию на 19 сентября в городе под наблюдением врачей находятся 3 140 человек. Только за последний день новыми пациентами стали 66 ростовчан. Еще 18 сентября под наблюдением врачей оставались 3 074 горожанина.В Ростове 694 пациента получают стационарное лечение: 354 - в горбольнице № 1 им. Н. А. Семашко и 340 - в больнице № 20.За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 73 ростовчанина. Однако без жертв не обошлось. В течение суток погибли пять человек.За весь период эпидемии в Ростове-на-Дону зафиксировано 8 159 заболевших коронавирусом, среди которых - 6 665 выздоровевших и 181 погибший.