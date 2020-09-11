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В Ростове под наблюдением врачей с подозрением на ковид находятся почти три тысячи человек

В Ростове под наблюдением врачей с подозрением на ковид находятся почти три тысячи человек
В донской столице под наблюдением медработников с подозрением на коронавирус находятся почти три тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте администрации Ростова.

По данным на 15 сентября, в городе под наблюдением врачей находятся 2 847 человек. Только за минувший день новыми пациентами стали 492 ростовчанина. Еще 14 сентября под наблюдением врачей оставались 2355 горожан. Сегодня 622 пациента получают стационарное лечение: 322 - в горбольнице № 1 им. Н. А. Семашко и 300 пациентов - в больнице № 20.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 85 ростовчан. Однако без жертв не обошлось. В течение суток погибли пять человек. В городе зафиксировали очередную вспышку - COVID-19 подхватили за день сразу 129 граждан.

За весь период эпидемии в Ростове-на-Дону зафиксировано 7805 заболевших коронавирусом, среди которых - 6 375 выздоровевших и 166 погибших.

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