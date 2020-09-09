Под наблюдением врачей с подозрением на COVID-19 в Ростове находятся свыше двух тысяч человек

В Ростове под наблюдением медработников с подозрением на коронавирус находятся более двух тысяч человек. Об этом сообщила администрация Ростова.По данным на 11 сентября, в Ростове-на-Дону под наблюдением врачей находится 2334 человека. Из них 506 пациентов получают стационарное лечение: 309 в горбольнице №1 им. Н.А. Семашко и 287 пациентов в больнице №20.За минувшие сутки из-под наблюдения выбыло 86 человек, чей диагноз не подтвердился. Также выписали 54 ростовчан, справившихся с вирусом. Не обошлось и без потерь: в течение суток погиб один человек, а ряды заболевших пополнили 84 пациента.За весь период эпидемии в Ростове-на-Дону зафиксировано 7450 заболевших коронавирусом, среди которых 6196 выздоровевших и 156 погибших.