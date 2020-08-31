В Ростове под медицинским наблюдением находится 2 301 человек, контактировавший с зараженными COVID-19
Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находится 2 301 человек, они ранее могли контактировать с зараженными вирусом COVID-19. О данных на 2 сентября сообщает администрация донской столицы.
С недавнего времени все, кто проходит медицинское обследование, должны находиться на самоизоляции по месту жительства. За минувшие сутки таких людей стало на 125 меньше.
Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 795 случаев заражения коронавирусом, 5 836 человек уже вылечились. Жертвами опасного вируса стал 141 пациент.