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В Ростове под медицинским наблюдением находится 2 301 человек, контактировавший с зараженными COVID-19

В Ростове под медицинским наблюдением находится 2 301 человек, контактировавший с зараженными COVID-19
Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находится 2 301 человек, они ранее могли контактировать с зараженными вирусом COVID-19. О данных на 2 сентября сообщает администрация донской столицы.

С недавнего времени все, кто проходит медицинское обследование, должны находиться на самоизоляции по месту жительства. За минувшие сутки таких людей стало на 125 меньше.

Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 795 случаев заражения коронавирусом, 5 836 человек уже вылечились. Жертвами опасного вируса стал 141 пациент.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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