В Ростове под медицинским наблюдением находится 2 301 человек, контактировавший с зараженными COVID-19

Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находится 2 301 человек, они ранее могли контактировать с зараженными вирусом COVID-19. О данных на 2 сентября сообщает администрация донской столицы.С недавнего времени все, кто проходит медицинское обследование, должны находиться на самоизоляции по месту жительства. За минувшие сутки таких людей стало на 125 меньше.Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 795 случаев заражения коронавирусом, 5 836 человек уже вылечились. Жертвами опасного вируса стал 141 пациент.