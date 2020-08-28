В Ростове под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 2 360 человек

Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находятся 2 360 человек, которые ранее могли контактировать с зараженными коронавирусом. О данных на 31 августа сообщили в администрации донской столицы.Все пребывающие под наблюдением врачей находятся на самоизоляции по месту жительства. За прошедшие 24 часа наблюдение сняли с 54 ростовчан.Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 665 случаев заражения коронавирусом, из которых 5 724 уже выздоровели. Умерли от COVID-19 уже 136 горожан.