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В Ростове под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 2 360 человек

В Ростове под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 2 360 человек
Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находятся 2 360 человек, которые ранее могли контактировать с зараженными коронавирусом. О данных на 31 августа сообщили в администрации донской столицы.

Все пребывающие под наблюдением врачей находятся на самоизоляции по месту жительства. За прошедшие 24 часа наблюдение сняли с 54 ростовчан.

Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 665 случаев заражения коронавирусом, из которых 5 724 уже выздоровели. Умерли от COVID-19 уже 136 горожан.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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