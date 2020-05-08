В Ростове под медицинским наблюдением находятся 152 ребёнка

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 152 ребёнка. В общей сложности – 1 324 человека. Такую информацию предоставили в городской администрации.Во всей области зафиксирован 1 851 случай заболевания COVID-19, в Ростове-на-Дону – 530. На базе центральной городской больницы имени Семашко лежит 101 пациент с коронавирусом, в городской больнице № 20 – 35.Напомним, в донском регионе от новой инфекции скончались уже 22 человека. Большая часть из них имели сопутствующие заболевания, также наблюдается позднее обращение за медицинской помощью. В более чем половине случаев заболевание протекает бессимптомно. По состоянию на 11 мая к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 16 пациентов. Они находятся в тяжёлом состоянии.