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На базе ЦГБ Ростова лежит 81 пациент с коронавирусом

На базе ЦГБ Ростова лежит 81 пациент с коронавирусом
На базе центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону находятся несколько десятков пациентов с коронавирусом. О цифрах сообщили в городской администрации.

В госпитале, развёрнутом на базе ЦГБ, лежит 81 человек. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное. Среди них есть как ростовчане, так и жители других населённых пунктов области. В обсерваторе находятся 16 пациентов.

Всего в городе за весь период было выявлено 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 15 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 743 местных жителя, включая 109 детей. В Ростове от COVID-19 умерли два человека.

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