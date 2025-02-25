Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове перекрыли движение транспорта по переулку Семашко

В Ростове перекрыли движение транспорта по переулку Семашко
В историческом центре Ростова перекрыли движение транспорта 25 февраля. Под ограничения попал переулок Семашко.

На участке от улицы Большой Садовой до улицы Шаумяна проходят работы на теплосети. Дорогу перекрыли спецтехникой.

Водителей просят заранее продумать пути объезда.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.