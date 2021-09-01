Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за ремонта теплотрассы в Ростове перекрыли часть Семашко

Из-за ремонта теплотрассы в Ростове перекрыли часть Семашко
В центре Ростова перекрыли проезжую часть. Ремонтные работы на участке теплотрассы проводят на пересечении улицы Донской с переулком Семашко.

На месте стоит несколько спецмашин. Посреди проезжей части вырыты две ямы площадью несколько квадратных метров. В связи с этим движение транспорта по улице Донской в этом месте частично ограничено. А в переулке Семашко и вовсе полностью перекрыто - от Донской до Ульяновской.

По словам специалистов, работы по ремонту теплотрассы продлятся еще как минимум четыре дня. Автомобилистам стоит заранее найти пути объезда.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.