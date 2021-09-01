Из-за ремонта теплотрассы в Ростове перекрыли часть Семашко

В центре Ростова перекрыли проезжую часть. Ремонтные работы на участке теплотрассы проводят на пересечении улицы Донской с переулком Семашко.На месте стоит несколько спецмашин. Посреди проезжей части вырыты две ямы площадью несколько квадратных метров. В связи с этим движение транспорта по улице Донской в этом месте частично ограничено. А в переулке Семашко и вовсе полностью перекрыто - от Донской до Ульяновской.По словам специалистов, работы по ремонту теплотрассы продлятся еще как минимум четыре дня. Автомобилистам стоит заранее найти пути объезда.