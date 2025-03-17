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В Ростове перекроют восемь участков дорог с 3 апреля

В Ростове перекроют восемь участков дорог с 3 апреля
В Ростове с 3 апреля будут временно перекрыты несколько участков дорог. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

С 3 апреля по 15 июля движение будет ограничено на проспекте 40-летия Победы, в районе дома № 314, и на улице Берберовской, у дома № 311, корпус 3.

Также с 3 апреля по 15 июля закроют проезд по переулку Грибоедовскому – от улицы Социалистической до улицы Нижнебульварной, а также по улице Пановой – от улицы Образцовой до Менжинского.

С 3 апреля по 15 июля автомобилисты не смогут ездить по улице Нансена – на участке от Мечникова до проспекта Театрального и от Шеболдаева до переулка Дальнего.

С 3 апреля по 15 июля ограничат движение по улице Новаторов – от проспекта Ленина до дома № 7А.

С 3 апреля по 1 июля будет перекрыта часть улицы Профсоюзной – от проспекта Стачки до переулка Силикатного.

Эти изменения связаны с проведением ремонтных работ на указанных участках дорог. 
Фото: Ростов ру
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