В Ростове перекроют восемь участков дорог с 3 апреля

Фото: Ростов ру

В Ростове с 3 апреля будут временно перекрыты несколько участков дорог. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.движение будет ограничено на проспекте 40-летия Победы, в районе дома № 314, и на улице Берберовской, у дома № 311, корпус 3.закроют проезд по переулку Грибоедовскому – от улицы Социалистической до улицы Нижнебульварной, а также по улице Пановой – от улицы Образцовой до Менжинского.автомобилисты не смогут ездить по улице Нансена – на участке от Мечникова до проспекта Театрального и от Шеболдаева до переулка Дальнего.ограничат движение по улице Новаторов – от проспекта Ленина до дома № 7А.будет перекрыта часть улицы Профсоюзной – от проспекта Стачки до переулка Силикатного.Эти изменения связаны с проведением ремонтных работ на указанных участках дорог.