В Ростове ограничат движение транспорта на 27 улицах из-за ремонта дорог

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В Ростове ограничат движение транспорта на 27 улицах. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.Дороги должны начать ремонтировать 1 апреля. До 1 июля ограничат движение по переулку Крепостному, от улицы Большой Садовой до Максима Горького.До 1 августа проезд перекроют по переулку 1-му Машиностроительному, от дома № 11 до дома № 18; по улице Днепропетровской, от Объездной до Каскадной; по переулку Днепровскому, от Каскадной до Вятского; от улицы Дачной до 56-й Армии; по улице Петренко, от подъездной дороги Вавилова к СНТ «Урожай» до Вавилова; от улицы Горсоветской до переулка Шахтинского; по улице Цезаря Куникова, от Погодина до Шеболдаева; по улице Международной; по улице 1-й Круговой, от Курортной до проспекта Стачки; по улице Зеленодольской, от Пановой до Димитрова; на улице Пановой, от Зеленодольской до Образцовой; на улице Ченцова, от 14-й Линии до 26-й Линии.До 1 сентября нельзя будет проехать по улице Красноармейской, от проспекта Ворошиловского до площади Гвардейской; по площади Гвардейской; по площади Карла Маркса; по улице Димитрова, от строения № 63 до Зеленодольской; по улице 1-й Краснодарской, от Тружеников до Международной; по улице Темерницкой, от проспекта Буденновского до Ворошиловского; по улице 26-я Линия, от Шолохова до Ченцова; по проспекту Чехова, от Лермонтовской до Текучева.До 1 октября запретят движение транспортных средств по улице Таганрогской, от Малиновского до Авиамоторной; по улице Малиновского, от Коммунистического до Всесоюзной; по проспекту Ленина, от Страны Советов до Народного Ополчения; по улице Особенной, от переулка Крылатого, до Оганова, 118; по улице Думенко; по переулку Руднева, от проспекта 40-летия Победы до улицы Детской; по улице 29-я Линия, от Ереванской до Сарьяна.