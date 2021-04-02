В Ростове перекроют несколько улиц из-за матчей на «Ростов Арене»

В Ростове-на-Дону в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Ростов Арена» перекроют несколько улиц. Список с изменениями движения транспорта опубликовали на сайте департамента автомобильных дорог.В воскресенье, 25 апреля, с 13.30 до 20.30 запретят проезд на улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной улицы. Также водители не смогут двигаться по западному и восточному пешеходно-транспортным дорогам к стадиону.Отметим, что подобные ограничения будут действовать 2 и 16 мая. В этих числах на «Ростов Арене» состоятся турниры между футбольными клубами Премьер-Лиги сезона 2020-2021 годов.Напомним, 25 марта команда жёлто-синих встретится с тульским Арсеналом. С Тамбовом донской клуб сыграет 2 мая, и через две недели в родных стенах футболисты сыграют с «Краснодаром».