Из-за матчей чемпионата России по футболу в Ростове введут ограничение движения транспорта

Из-за матчей чемпионата России по футболу Премьер-Лиги сезона-2020/2021 в районе «Ростов Арены» ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Первый домашний матч ростовской команды состоится 28 ноября. Соперником станет ФК «Динамо». В день встречи запретят проезд по автодороге съезда с Южного подъезда к городу на улицу Магистральную от Южного подъезда до улицы Левобережной. Ограничение будет действовать с 16:00 до 23:00. Также водителям придется объезжать автомобильные дороги восточного и западного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена».В этот же день с 18:30 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по автодороге Магистральной улицы от Южного подъезда до улицы Левобережной.В день игры ФК «Ростов«» - «Уфа», 6 декабря, с 13:30 до 18:00 введут ограничение движения по автодороге на улице Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной.С 11:00 до 18:00 запретят проезд по автодорогам западного и восточного пешеходно-транспортных переходов «Ростов Арены», а также по дороге съезда с Южного подъезда на улицу Магистральную от Южного подъезда до улицы Левобережной.Помимо этого, появилась информация и об ограничении движения 17 декабря, когда ФК «Ростов» примет дома ЦСКА. С 17 часов до полуночи в день матча водители не смогут проехать по автодороге съезда с Южного подъезда на улицу Магистральную от Южного подъезда до улицы Левобережной и по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных переходов стадиона «Ростов Арена». С 19:30 до полуночи движение ограничат по автомобильной дороге на улице Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной.Отметим, что чемпионат России по футболу основан в 1992 году. В нем принимают участие 16 футбольных команд. По итогам соревнования чемпион и вице-чемпион автоматически становятся участниками в Лиге чемпионов УЕФА, а бронзовый призер начинает бороться за место с третьего (предпоследнего) отборочного раунда. Команды, занявшие 4-е и 5-е места, выходят в Лигу Европы. В настоящее время действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Последний раз ФК «Ростов» стал вице-чемпионом России в сезоне-2015/2016.