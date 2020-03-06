На выходных в Ростове перекроют дороги из-за футбольного матча



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В Ростове на левом берегу ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог. Изменения в схеме движения будут действовать 15 марта. В этот день на «Ростов Арене» состоится матч «жёлто-синих» с «Локомотивом».



С 16 до 23 часов нельзя будет проехать по съезду с Южного подъезда к Ростову на улицу Магистральную. Проезд ограничат на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.



В это же время будут закрыты западный и восточный пешеходно-транспортные проезды к «Ростов Арене».



По улице Магистральной дорогу закроют с 18:30 до 23:00. Автомобилисты не смогут проехать по отрезку от Южного подъезда до Левобережной.