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В Ростове перекроют движение 10 августа из-за ночного забега

В Ростове перекроют движение 10 августа из-за ночного забега
В Ростове перекроют движение 10 августа из-за ночного забега «Не спать!». Информацию об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 20:00 до 23:00 будет поэтапно запрещено движение машин. Будут введены ограничения на маршруте: гребной канал «Дон» – улица Б. Слюсаря в сторону улицы Левобережной – разворот напротив стадиона «Ростов Арена» – улица Б. Слюсаря в сторону Восточного шоссе – разворот в районе строения № 1Г по улице Пойменная – улица Б. Слюсаря – гребной канал «Дон».
Фото: департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
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