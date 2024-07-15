В Ростове перекроют движение 10 августа из-за ночного забега
В Ростове перекроют движение 10 августа из-за ночного забега «Не спать!». Информацию об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
С 20:00 до 23:00 будет поэтапно запрещено движение машин. Будут введены ограничения на маршруте: гребной канал «Дон» – улица Б. Слюсаря в сторону улицы Левобережной – разворот напротив стадиона «Ростов Арена» – улица Б. Слюсаря в сторону Восточного шоссе – разворот в районе строения № 1Г по улице Пойменная – улица Б. Слюсаря – гребной канал «Дон».