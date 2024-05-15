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Из-за велопарада в Ростове 26 мая перекроют центральные улицы

Из-за велопарада в Ростове 26 мая перекроют центральные улицы
В Ростове перекроют ряд центральных улиц 26 мая. В этот день в городе планируют провести велопарад, с 06:00 до 14:00. Чтобы велосипедисты смогли преодолеть дистанцию без риска попасть под машину, по маршруту ввели ограничения движения для авто.

В течение всего мероприятия запретят проезд по проспекту Театральному (от улицы Максима Горького до Социалистической) и по площади Театральной. С 10:00 до 12:00 поэтапно перекроют движение автомобилей по следующему маршруту:
площадь Театральная — улица Большая Садовая — мостовой переход через Дон в створе Сиверса (Темерницкий мост) — Магистральная улица от Южного подъезда до улицы Левобережной — Левобережная, 61 (разворот).

Дальше ограничения будут действовать в обратном направлении:
улица Левобережная — Ворошиловский мост — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая — площадь Театральная.
Фото: Rostov.ru.
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