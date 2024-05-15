Из-за велопарада в Ростове 26 мая перекроют центральные улицы

Фото: Rostov.ru.

В Ростове перекроют ряд центральных улиц 26 мая. В этот день в городе планируют провести велопарад, с 06:00 до 14:00. Чтобы велосипедисты смогли преодолеть дистанцию без риска попасть под машину, по маршруту ввели ограничения движения для авто.В течение всего мероприятия запретят проезд по проспекту Театральному (от улицы Максима Горького до Социалистической) и по площади Театральной. С 10:00 до 12:00 поэтапно перекроют движение автомобилей по следующему маршруту:Дальше ограничения будут действовать в обратном направлении: