В Ростове 19 августа ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

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В Ростове-на-Дону из-за легкоатлетического забега ограничат движение транспорта. Об этом сообщают городские власти.Меры введут 19 августа в границах: гребной канал «Дон» - проспект Слюсаря в сторону улицы Левобережной - разворот напротив стадиона «Ростов Арена» - проспект Слюсаря в сторону Восточного шоссе - разворот (над Мебель молл) - по проспекту Слюсаря - гребной канал «Дон». Проезд для автомобилистов будет запрещен с 20:00 до 23:00.В период временных ограничений водителям следует заранее продумывать свои маршруты и выбирать объездные пути.