В Ростове перекрасили знаменитого крокодила в парке имени Вити Черевичкина

Фото: СоцСети

В Ростове в детском парке имени Вити Черевичкина перекрасили крокодила. Об этом сообщили посетители 24 июля в социальных сетях.Социальные сети буквально «взорвала» новость о новом внешнем виде крокодила. Это неудивительно. Персонаж — теплое воспоминание из детства для ростовчан. Несколько последних поколений в каждой семье хранят детские фото с зеленым другом.Однако персонажа из парка несколько раз хотели убрать. В 2015 и в 2018 годах его едва не вывезли с места. Тогда парковую зону передавали новому инвестору, который хотел избавиться почти от всех статуй. К счастью горожан, все осталось на своих местах.Последний раз скульптуру красили в августе 2023 года. В этом году зеленому персонажу полностью сменили имидж. У крокодила теперь белые ровные зубы, зеленый яркий цвет и новые мультяшные персонажи рядом.