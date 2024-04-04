Фото: Федеральная таможенная служба

Житель Ростовской области не смог вывезти крокодила в Казахстан. Информацию об этом сообщили в Федеральной таможенной службе 4 апреля.Таможенники проверяли малотоннажный грузовик в пункте пропуска в Орске Оренбургской области. Машина принадлежала жителю Ростовской области. Когда сотрудники ведомства осматривали кузов, там они нашли деревянный ящик, в котором находился живой крокодил.Документов, которые разрешали вывезти животное за границу, у хозяина рептилии не было. У мужчины был только заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.По документам крокодила зовут Бакс. Его длина составляет около 1,8 метра. Мужчина купил его еще в 2009 году.- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам нарушения статьи «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров», - сообщили в ведомстве.Крокодила передадут в специализированную организацию для того, чтобы определить, где он будет временно находиться.