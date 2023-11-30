В Ростовском зоопарке крокодила Люцифера переместили в зимний вольер

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке крокодила переместили в зимний вольер. Информацию об этом сообщили сотрудники зоосада на своей странице в соцсетях.Напомним, еще в 2022 году Ростовский зоопарк выделил на летнее жилище Люцифера 10 миллионов рублей. На место жительства крокодила ушло 8,5 миллиона рублей, а на искусственный водоем для него – 2,1 миллиона рублей. Новый вольер стал более просторным и комфортным для жизни животного.Однако с наступлением холодов Люцифера пришлось переместить в закрытое жилище, более маленькое по размерам. Там крокодил проведет несколько месяцев до потепления.Сиамский крокодил обитает в зоопарке Ростова с 1983 года. В среднем этот вид живет 30-40 лет. Люциферу – 35 лет, он является долгожителем.Животные миролюбивы по отношению к человеку. В пищу они предпочитают употреблять мясо и рыбу. Этот вид занесен в Красную книгу как вымирающий из-за охоты и уничтожения привычных для них мест обитания.