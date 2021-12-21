В Ростове перед Новым годом подорожали мясо, молочка и хлеб

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В Ростове-на-Дону в предновогодний период подскочили цены на мясо, хлеб и молочку. Актуальные данные о средних ценах на товары продуктовой корзины сообщает Ростовстат.Самыми дорогими в Ростове являются мясо и молочные продукты. Килограмм баранины в донской столице стоит 489 рублей против 422 рублей в Шахтах. Разница достаточно ощутимая. Зато свинина в Ростове по-прежнему самая дешевая - 316 рублей за килограмм. Рыба в донской столице стоит 194 рубля за килограмм, хотя в Миллерово - 174 рубля.Нельзя сказать, что в Ростове цены на молочку выросли внезапно - здесь она практически постоянно остается самой дорогой. Килограмм творога стоит здесь 388 рублей против 345 рублей в Таганроге. Сыр, к примеру, в Ростове стоит бешеных 604 рубля за килограмм. В том же Миллерово он стоит 558 рублей. Похоже, ростовчанам придется серьезно раскошелиться на новогодний стол.В Ростове продолжают завышать цены на пшеничный и ржаной хлеб. Здесь он стоит 65 и 57 рублей соответственно. Если сравнивать его стоимость по области, то ржаной хлеб самый дешевый в Шахтах - 51 рубль, а пшеничный - в Миллерово. Там его цена составляет 46 рублей.Однако в Ростове самый дешевый лук - 25 рублей за килограмм. В Таганроге его цена составляет 27 рублей.