Жителей Ростова ожидают плановые отключения электроэнергии с 7 апреля

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На следующей неделе жителей Ростова ожидают плановые отключения электроэнергии. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании «Донэнерго».В понедельник, 7 апреля, с девяти утра до пяти вечера без света останутся дома в Железнодорожном районе. Отключения затронут следующие улицы и переулки: Богачева, дома с 17 по 33 и с 38 по 50, Казачий, дома с 44 по 58 и 31А, Войкова, дома с 1 по 45 и с 2 по 20, Портовую, дома с 499 по 541, Мурманскую, дома со 126 по 144 и со 117 по 135, Камскую, дома со 118 по 136 и со 127 по 149, Волжскую, дома со 138 по 156 и со 127 по 147, 1-ю Грамши, дома с 56 по 66 и с 45 по 55, 2-ю Грамши, дом 81.Во вторник, 8 апреля, с 9 утра до 3 часов дня электричество будет отсутствовать в центральной части города в пределах: Соколова, дома с 17 по 23 и дом 26, Суворова, дома с 19 по 29 и с 26 по 32, Чехова, дома с 31 по 37 и дома 52-54. Также отключения затронут дома по адресам: Большая Садовая, 77/24, Нефтяной, 1, 2, 2В, 7-55, Элеваторный, 1, 2, 4, 4А, Таганрогская, 2А, 138.В среду, 9 апреля, отключения продолжатся в центре Ростова. С 9:00 до 15:00 света не будет на улицах Большой Садовой (77-79), Соколова (26-36, 21-23) и Суворова (25).В этот же день, но уже с 9:00 до 17:00 электроснабжение прекратится в районе санатория «Надежда», Подъездной (55), СНТ «Архитектор», Жизненного (26 июня, 30-48), Волжской (31-47, 40-56), Камской (39-53, 28-42), Щербакова (82-98) и Арефьева (69-85, 68-78).Кроме того, с 7 по 9 апреля с 9:00 до 16:00 будут проводиться работы на 12-й Линии (56-78, 49-69), 14-й Линии (30-62, 21-61), Ченцова (66-74) и Налбандяна (47-69, 44-60).Наконец, 10 апреля с 9:00 до 15:00 отключат электричество в домах на улицах Пушкинской (123/67, 109, 117-123, 78, 92-102), Ворошиловском (36, 69-75, 75/124) и М. Горького (118).