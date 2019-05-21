В Ростове на следующей неделе обесточат десятки улиц



Фото: Gtn-pravda.ru



В Ростове на следующей неделе десятки улиц останутся без света. Электроэнергию будут отключать с 27 по 31 мая. Об этом сообщили в «Донэнерго».



В понедельник, 27 мая, с 9 утра до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Школьной в домах с 18 по 28 и с 15 по 29;

- Горсоветской в домах с 70 по 88 и с 77 по 79;

- Коровкина в домах с 1 по 39 и с 2 по 40;

- 12-го Февраля в домах с 46 по 100 и с 71 по 83;

- Белгородской в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;

- Белинского в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- Самойловской в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;

- Зенитчиков в домах с 1 по 5 и с 2 по 12;

- Проезжей в домах с 7 по 17 и с 2 по 12;

- Сызранской в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- Темерницкой в домах с 5 по 7, 2/4;

- Социалистической 3/8;

- Темерницкой 5, 5А-9;

- Московской в домах с 7 по 19.



В это же время света не будет в переулках:

- Клавишном в домах с 5 по 13 и с 20 по 26;

- Скрыпника в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;

- 2-й переулок в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;

- Марсовом в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- Трудовой в домах с 1 по 29 и с 2 по 36;

- Конструкторском в домах с 5 по 15 и с 4 по 14;

- Булавина в домах с 15 по 35 и с 2 по 12;

- Доломановском 2/5А;

- Братском 14/4, 30/20.



С 10 утра до 12 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Красноармейской 37;

- пер. Семашко 75, 77, 79;

- Города Волос 9, 11;

- Тельмана 18, 20;

- Соборном 58А.



Во вторник, 28 мая, отключения планируются с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Школьной в домах с 11 по 13;

- 40-й Линии в домах с 60 по 84 и с 17 по 41;

- Тюхряева в домах с 56 по 66, 61 по 77;

- пер. Клавишном в домах с 2 по 12;

- Агрономическом в домах с 2 по 26 и с 1 по 19;

- Обороны 1, а также в домах с 11 по 35 и с 8 по 32;

- Станиславского 8А;

- пер. Халтуринском в домах с 15 по 17 и с 10 по 12;

- пер. Братском в домах с 8 по 10.



29 отключение электроэнергии запланировано с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13;

- Орбитальной 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3;

- Пушкинской 199 и в домах с 200 по 210;

- пер. Крепостном 104;

- пер. Нахичеванском 37.



В последний рабочий день недели, 31 мая, с 9 утра до 16 часов, света не будет на улицах:

- Мечникова 81/3;

- Максима Горького 220/112, 226/43, 220А;

- Пушкинской 225;

- пер. Крепостной 108.



Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключения связаны с плановыми работами.