В Ростове на следующей неделе обесточат десятки улиц
Фото: Gtn-pravda.ru
В Ростове на следующей неделе десятки улиц останутся без света. Электроэнергию будут отключать с 27 по 31 мая. Об этом сообщили в «Донэнерго».
В понедельник, 27 мая, с 9 утра до 16 часов электричество отключат на улицах:
- Школьной в домах с 18 по 28 и с 15 по 29;
- Горсоветской в домах с 70 по 88 и с 77 по 79;
- Коровкина в домах с 1 по 39 и с 2 по 40;
- 12-го Февраля в домах с 46 по 100 и с 71 по 83;
- Белгородской в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;
- Белинского в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- Самойловской в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;
- Зенитчиков в домах с 1 по 5 и с 2 по 12;
- Проезжей в домах с 7 по 17 и с 2 по 12;
- Сызранской в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- Темерницкой в домах с 5 по 7, 2/4;
- Социалистической 3/8;
- Темерницкой 5, 5А-9;
- Московской в домах с 7 по 19.
В это же время света не будет в переулках:
- Клавишном в домах с 5 по 13 и с 20 по 26;
- Скрыпника в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;
- 2-й переулок в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;
- Марсовом в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;
- Трудовой в домах с 1 по 29 и с 2 по 36;
- Конструкторском в домах с 5 по 15 и с 4 по 14;
- Булавина в домах с 15 по 35 и с 2 по 12;
- Доломановском 2/5А;
- Братском 14/4, 30/20.
С 10 утра до 12 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Красноармейской 37;
- пер. Семашко 75, 77, 79;
- Города Волос 9, 11;
- Тельмана 18, 20;
- Соборном 58А.
Во вторник, 28 мая, отключения планируются с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Школьной в домах с 11 по 13;
- 40-й Линии в домах с 60 по 84 и с 17 по 41;
- Тюхряева в домах с 56 по 66, 61 по 77;
- пер. Клавишном в домах с 2 по 12;
- Агрономическом в домах с 2 по 26 и с 1 по 19;
- Обороны 1, а также в домах с 11 по 35 и с 8 по 32;
- Станиславского 8А;
- пер. Халтуринском в домах с 15 по 17 и с 10 по 12;
- пер. Братском в домах с 8 по 10.
29 отключение электроэнергии запланировано с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13;
- Орбитальной 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3;
- Пушкинской 199 и в домах с 200 по 210;
- пер. Крепостном 104;
- пер. Нахичеванском 37.
В последний рабочий день недели, 31 мая, с 9 утра до 16 часов, света не будет на улицах:
- Мечникова 81/3;
- Максима Горького 220/112, 226/43, 220А;
- Пушкинской 225;
- пер. Крепостной 108.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключения связаны с плановыми работами.