Ростовчан ожидают отключения света с 1 по 6 июня из-за плановых работ

Первая неделя июня принесет временные неудобства жителям Ростова-на-Дону, связанные с плановыми отключениями электроэнергии. Как сообщили в АО «Донэнерго», в период с 1 по 6 июня будут проводиться профилактические работы на электросетях города.Отключения затронут различные районы города в будние дни, с 09:00 до 17:00 по московскому времени. Энергетики проведут комплексное обслуживание, направленное на обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения в будущем.Первые отключения запланированы на 1 июня:• Улица 26 Июня, дома № 107-127.• Улица Брянская, дома № 1-13 и № 2-12.• Переулок Сочинский, дома № 1-13 и № 2-12.• Переулок Туапсинский, дома № 1-11, 35, 2-58.• Улица Богданова, дома № 20-54, 21-71.• Улица Городовикова, дома № 2-24, 35.• Улица 33-я Линия, дома № 77-141.• Проспект 40 лет Победы, дома № 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.2 июня список адресов изменится, но график отключений останется прежним (с 09:00 до 17:00):• Улица Богданова, дома № 20-54, 21-71.• Улица 33-я Линия, дома № 77-141, 72-132.• Улица 35-я Линия, дома № 94-138.• Проспект 40 лет Победы, дома № 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9.• Улица Содружества, дома № 82, 70, 82/1, 80, 80а.• Улица Акмолинская, дом № 97.3 июня работы затронут еще ряд улиц, также с 09:00 до 17:00:• Улица 27-я Линия, дома № 11-21, 16-20.• Улица 29-я Линия, дома № 23-133, 20-108.• Улица 31-я Линия, дома № 35-129, 34-132.• Улица Сарьяна, дома № 2-36, 3-29.• Улица 2-я Пролетарская, дома № 16-34, 21-41.• Улица Богданова, дома № 20-54, 21-71.• Улица Подвойского, дома № 14-56, 3-33.• Улица Городовикова, дома № 2-24, 35.• Улица 33-я Линия, дома № 77-141, 72-132.• Улица 35-я Линия, дома № 94-138.• Улица Береговая, дом № 40.АО «Донэнерго» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркивая важность проведения данных работ для обеспечения стабильного электроснабжения в дальнейшем. Рекомендуется заранее позаботиться о сохранении данных на электронных устройствах и подготовиться к отсутствию электроэнергии в указанные дни.