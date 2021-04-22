В Ростове отменили праздничный гала-концерт в честь Дня Победы

В Ростове-на-Дону День Победы пройдет без праздничного гала-концерта. Об этом сообщили специалисты управления культуры администрации города.В мэрии Ростова представили план мероприятий, посвященный празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо парада Победы на Театральной площади, в донской столице запланировано несколько десятков концертов, выставок и встреч.Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе в этом году праздничного гала-концерта с участием звезд эстрады не будет. Кроме того, многие мероприятия пройдут в онлайн-формате. В частности, шествие «Бессмертного полка» также будет дистанционным.Несмотря на ограничения, парад Победы в этом году пройдет со зрителями. Планируется, что на праздник придут от 250 до 1,5 тысячи зрителей. Почётными гостями праздника станут ветераны. На главных улицах можно будет увидеть машины периода ВОВ: разведывательно-ударные мотоциклы МВ-650, танк Т-34, знаменитую полуторку - автомобиль «ГАЗ-АА», первую в мире реактивную систему залпового огня БМ-13 - «катюшу».Что касается фейерверка, его власти отменять не стали. По традиции десятки ярких залпов запустят в небо 9 мая в 22:00.