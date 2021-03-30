Парад Победы в Ростове-на-Дону пройдёт со зрителями

В Ростове-на-Дону 9 мая состоится парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз на торжественном мероприятии будут присутствовать зрители. Об этом сообщили в минобороны Южного военного округа 31 марта.Планируется, что на парад придут от 250 до 1,5 тысяч зрителей. Почётными гостями радостного праздника станут ветераны.Отметим, торжественное шествие военнослужащих и боевой техники пройдёт в десяти городах Юга России. На главных улицах снова появятся машины периода ВОВ: разведывательно-ударные мотоциклы МВ-650, танк Т-34, знаменитая полуторка - автомобиль «ГАЗ-АА», первая в мире реактивная система залпового огня БМ-13 - «катюша».Напомним, в 2020 году из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 в стране юбилейный парад Победы состоялся 24 июня. В Ростове на Театральной площади присутствовало минимальное число гостей: ветераны, их сопровождающие и волонтёры. Около 170 человек сидели в паре метров друг от друга, с учётом безопасной дистанции. Остальные жители донского региона наблюдали за праздником по видеотрансляции.