В Ростове рассказали о плане мероприятий в День Победы



Ростовчанам рассказали, какие мероприятия их ждут в День Победы. О планах на 9 мая сообщили в городской администрации.



В донской столице состоится традиционный парад, а также пройдёт шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт, фейерверк и салют. Также на Театральной площади можно будет увидеть флешмоб с участием школьников и студентов. Всего в нём примут участие 2 500 человек.

В 9 часов на Театральной площади проедет колонна машин и автобусов с ветеранами. Следом за ней будет двигаться военный парад. Далее начнётся шествие «Бессмертного полка». По словам руководителя Андрея Кудрякова, в этом году в Ростове более 100 тысяч человек примут участие в движении. В этом году во главе «Бессмертного полка» пойдёт техника времён Великой Отечественной войны.



- Мы ждём всех на площади Карла Маркса с 8 до 10 часов без предварительной регистрации, - отметил Кудряков. – Главное условие – прийти с портретом своего Героя.



В 18 часов ростовчане и гости города смогут посетить праздничный гала-концерт.



Фейерверк состоится вечером на Театральной площади, одновременно с ним начнётся салют в микрорайоне Суворовский.