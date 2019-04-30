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В Ростове рассказали о плане мероприятий в День Победы

В Ростове рассказали о плане мероприятий в День Победы
Ростовчанам рассказали, какие мероприятия их ждут в День Победы. О планах на 9 мая сообщили в городской администрации.

В донской столице состоится традиционный парад, а также пройдёт шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт, фейерверк и салют. Также на Театральной площади можно будет увидеть флешмоб с участием школьников и студентов. Всего в нём примут участие 2 500 человек.
В 9 часов на Театральной площади проедет колонна машин и автобусов с ветеранами. Следом за ней будет двигаться военный парад. Далее начнётся шествие «Бессмертного полка». По словам руководителя Андрея Кудрякова, в этом году в Ростове более 100 тысяч человек примут участие в движении. В этом году во главе «Бессмертного полка» пойдёт техника времён Великой Отечественной войны.

- Мы ждём всех на площади Карла Маркса с 8 до 10 часов без предварительной регистрации, - отметил Кудряков. – Главное условие – прийти с портретом своего Героя.

В 18 часов ростовчане и гости города смогут посетить праздничный гала-концерт.

Фейерверк состоится вечером на Театральной площади, одновременно с ним начнётся салют в микрорайоне Суворовский.

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