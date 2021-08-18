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В Ростове отменили мероприятия, посвященные Дню города

В Ростове отменили мероприятия, посвященные Дню города]

В Ростове отменили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Об этом сообщили в городской администрации 20 августа.

Массовые мероприятия должны был состояться 19 сентября. В этом году город празднует свою 272-ю годовщину. Запланированный гала-концерт также пришлось отменить в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекции. Возможно, что его покажут зрителям в режиме онлайн-трансляции.

Напомним, на празднования Дня города власти планируют выделить более шести миллионов рублей. На эти средства должны закупить украшения для городских улиц и организовать другие мероприятия.

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