В Ростове отменили мероприятия, посвященные Дню города]

В Ростове отменили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Об этом сообщили в городской администрации 20 августа.Массовые мероприятия должны был состояться 19 сентября. В этом году город празднует свою 272-ю годовщину. Запланированный гала-концерт также пришлось отменить в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекции. Возможно, что его покажут зрителям в режиме онлайн-трансляции.Напомним, на празднования Дня города власти планируют выделить более шести миллионов рублей. На эти средства должны закупить украшения для городских улиц и организовать другие мероприятия.